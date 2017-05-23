بيبي يبقي الباب مفتوحاً أمام استمراره مع ريال مدريد

سينتظر البرتغالي الدولي #بيبي حتى اليوم الأخير في عقده مع #ريال_مدريد، 30 يونيو (حزيران) المقبل، ليواصل ارتداء قميصه الأبيض في الوقت الذي لم يستبعد فيه استمراره مع النادي.

ولا يزال بيبي يرى نفسه في ريال مدريد على الرغم من أن وسائل إعلام إيطالية تؤكد اقترابه من التعاقد مع إيه سي ميلان.

وقال اللاعب في تصريحات لـ “كادينا كوبي”: “الحديث عن مستقبلي قبل نهائي دوري الأبطال سيكون نوعاً من تقليل الاحترام.. توجد أشياء مهمة بالنسبة للنادي.. سأنتظر حتى اليوم الأخير لمعرفة ما سيحدث”.

وتابع بيبي: “سيظل جزءاً من قلبي مدريدياً بصورة دائمة.. أدين بالكثير لريال مدريد عن كل ما قدمه لي، وللجمهور أيضاً للمعاملة الجيدة معي والحب الذي يظهره في الشوارع وحينما ألعب وحينما لا ألعب”.

وأوضح اللاعب أنه “تعافى بصورة كاملة من إصابة الضلوع التي حرمته من المشاركة في الرمق الأخير من الموسم بل وجاهزيته للعب مباراة يوفنتوس في نهائي كارديف”.

وصرح بيبي: “أنا في خير حال.. أعمل بصورة جيدة وانتظر ما هو مقبل.. نحن مستعدون، على أبواب صناعة التاريخ مرة أخرى.. هذه هي رغبة الجميع”. ( EFE )

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