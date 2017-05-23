بيب غوارديولا : سنتحسن الموسم المقبل

قال المدرب #بيب_غوارديولا إن #مانشستر_سيتي يركز حاليا على التحسن استعدادا للموسم المقبل، بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مضيفا أنه يدرس حاليا العديد من الخيارات المحتملة لتدعيم الصفوف في فترة الانتقالات الصيفية.

وأنهى سيتي الموسم في المربع الذهبي للموسم السادس على التوالي، بالفوز بخمسة أهداف دون رد على واتفورد يوم الأحد، لكن غوارديولا أخفق في الفوز بلقب لأول مرة منذ 2009 حيث استمتع بنجاح كبير مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وأبلغ غوارديولا الصحفيين بعدما حسم سيتي المركز الثالث “نشعر بالرضا لتأهلنا لدوري الأبطال. غدا سنفكر في الأشياء التي نحتاج القيام بها الموسم المقبل حيث سنواجه نفس الضغوط. سنصبح أفضل الموسم المقبل. سأتحسن شخصيا عن الموسم السابق لكن المهمة لن تكون سهلة”.

وقال غوارديولا إن الأندية الإسبانية الكبرى تملك من الإمكانيات ما يجعلها في موقف أفضل في سوق الانتقالات، إذ لديها المال والمكانة الكبيرة لجذب المواهب والأسماء اللامعة من أندية أخرى.

وأضاف وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز : “ريال مدريد تعاقد مؤخرا مع اللاعب فينيسيوس جونيور البالغ من العمر 16 عاما مقابل 46 مليون يورو (51.37 مليون دولار) وهو ما يعكس شكل السوق.للمنافسة مع برشلونة وريال مدريد نحتاج إلى وقت. نحتاج إلى عقود. المال وحده لا يكفي.. عندما يرغب ريال وبرشلونة في التعاقد مع لاعب لا يمكن لأي فريق آخر أن ينافسهما”.

وأشار المدرب الإسباني إلى التطور الذي شهده سيتي خلال السنوات القليلة الماضية، لكنه قال إن الفريق يحتاج لمزيد من العمل قبل أن يقارع الأندية الأوروبية الرفيعة.

وأضاف “قبل سنوات لم نكن نلعب في دوري الأبطال والآن لعبنا هناك ست أو سبع مرات على التوالي لكن لتحقيق الخطوة التالية.. المهمة باتت أصعب. لتضييق الفارق مع المنافسين تحتاج إلى وقت وفي عالمنا هذا لا يسمح لك المنافسون بذلك”.

عكس السير