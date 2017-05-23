ترامب أول رئيس أمريكي يصلي عند الحائط الغربي في القدس

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة تاريخية للحائط الغربي في القدس اليوم الاثنين ووقف أمام أقدس الأماكن المسموح لليهود بالصلاة فيها وقال بضع كلمات ثم وضع ورقة صغيرة بين الأحجار الأثرية.

وقال شموئيل رابينوفيتش حاخام الحائط الغربي الذي رافق ترامب لراديو إسرائيل إنه تلا مزمورين مع الرئيس الأمريكي. أحدهما المزمور رقم 122 الذي يتحدث عن القدس “كمدينة موحدة”.

ويقع الجدار في قسم من القدس احتلته إسرائيل في حرب عام 1967. وتعتبر إسرائيل القدس بأكملها عاصمتها غير القابلة للتقسيم وهو موقف غير معترف به دوليا.

وقال رابينوفيتش إن ترامب “قال إنه يتفهم أهمية الحائط الغربي للشعب اليهودي ولهذا السبب قرر زيارته خلال أول رحلة لإسرائيل. إنه واثق من أنه سيأتي إلى هنا مجددا. ربما عدة مرات. كان متأثرا جدا”.

وأضاف “سأل عن حجم الحائط الغربي. قدمنا له الخرائط وما كان عليه في الماضي وما يحدث الآن والحفريات والاكتشافات”.

ورافق الرئيس في زيارته للحائط الغربي زوج ابنته اليهودي جاريد كوشنر الذي توجه للحائط بعد ترامب وتلا صلواته. وارتدى كلاهما القلنسوة السوداء التي يضعها المتدينون اليهود وآخرون كعلامة على احترام المعتقدات اليهودية. (REUTERS)

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