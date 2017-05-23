رئيس ريال مدريد : زين الدين زيدان أفضل مدرب في العالم

اعتبر رئيس نادي #ريال_مدريد #فلورنتينو_بيريز، أن الفرنسي #زين_الدين_زيدان هو “المدرب الأفضل في العالم”، وذلك غداة إحراز النادي الملكي لقبه الثالث والثلاثين في بطولة اسبانيا لكرة القدم.

وقال بيريز في الاحتفال التقليدي الذي أقيم في مقر البلدية بالعاصمة مدريد: “”شكرا زيزو على كل ما اعطيتنا إياه وما تواصل تقديمه لنا. كل هذا كان عملا رائعا بالفعل”.

وأضاف “كنت أفضل لاعب في العالم والآن وبكل بساطة انت المدرب الافضل. قمت مع مساعديك بعمل فعال وكتبت صفحة جديدة في تاريخ النادي. سجل ريال مدريد في كل مباراة خاضها في المراحل الثماني والثلاثين من الموسم، وهذا يظهر بوضوح فلسفة الفريق”.

وتجمع علاقة مقربة بين زيدان وبيريز الذي تولى النادي الملكي مرة أولى بين 2006 و2006، وعاد الى المنصب في 2009، رئاسة ريال مدريد بين 2000 و2006 ثم عاد في 2009 بحسب قناة سكاي نيوز، وساهم بيريز في قدوم زيدان كلاعب الى ريال في 2001 من يوفنتوس الايطالي، وعهد اليه بمنصب المدرب في يناير 2016، بعدما كان قد عين مدربا مساعدا في 2014.

وقال بيريز ان لديه أملا كبيرا في احتفاظ النادي بلقبه في دوري أبطال أوروبا، عندما يخوض ويوفنتوس المباراة النهائية في الثالث من يونيو في العاصمة الويلزية كارديف، ليجمع النادي لقبي الليغا ودوري الأبطال للمرة الأولى منذ 1958.

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