رئيس ملقا : بإمكاني إنزال برشلونة للدرجة الثالثة و سحب رخصتهم !

غرد رئيس #ملقا #عبد_الله_بن_ناصر_آل_ثاني عبر حسابه على #تويتر مؤكداً إمتلاكه لمعلومات من شأنها أن تُنزل برشلونة للدرجة الثالثة وتسحب رخصتهم .

وأشار آل ثاني لتواصل برشلونة مع أحدهم قبل لقاء ملقا و ريال مدريد مما يجعله مهدداً بالتحقيق معه من قبل الفيفا ونزوله للدرجة الثالثة وسحب رخصته .

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها رئيس ملقا الحديث عن نادي برشلونة حيث سبق وأن تناول الإعلام الكتالوني واصفًا إياه بـ” الحثالة ” .

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