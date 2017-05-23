رئيس ملقا : بإمكاني إنزال برشلونة للدرجة الثالثة و سحب رخصتهم !

غرد رئيس #ملقا #عبد_الله_بن_ناصر_آل_ثاني عبر حسابه على #تويتر مؤكداً إمتلاكه لمعلومات من شأنها أن تُنزل برشلونة للدرجة الثالثة وتسحب رخصتهم .
وأشار آل ثاني لتواصل برشلونة مع أحدهم قبل لقاء ملقا و ريال مدريد مما يجعله مهدداً بالتحقيق معه من قبل الفيفا ونزوله للدرجة الثالثة وسحب رخصته .
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها رئيس ملقا الحديث عن نادي برشلونة حيث سبق وأن تناول الإعلام الكتالوني واصفًا إياه بـ” الحثالة ” .
عكس السير
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هذا البني آدم يا مصيف يا مصيف …. لك يا رجل اتعلم الكتابة ولا تحرج نفسك..خذلك عطلة بشي جزيرة و دع الرياضة بسلام. قال رئيس نادي قال