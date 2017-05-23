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رئيس ملقا : بإمكاني إنزال برشلونة للدرجة الثالثة و سحب رخصتهم !

‏49 دقيقة مضت رياضة تعليق واحد

غرد رئيس #ملقا #عبد_الله_بن_ناصر_آل_ثاني عبر حسابه على #تويتر مؤكداً إمتلاكه لمعلومات من شأنها أن تُنزل برشلونة للدرجة الثالثة وتسحب رخصتهم .

وأشار آل ثاني لتواصل برشلونة مع أحدهم قبل لقاء ملقا و ريال مدريد مما يجعله مهدداً بالتحقيق معه من قبل الفيفا ونزوله للدرجة الثالثة وسحب رخصته .

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتناول فيها رئيس ملقا الحديث عن نادي برشلونة حيث سبق وأن تناول الإعلام الكتالوني واصفًا إياه بـ” الحثالة ” .

 

 

عكس السير

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تعليق واحد

  1. مستغرب
    مايو 23, 2017 , 10:13 م في 10:13 م

    هذا البني آدم يا مصيف يا مصيف …. لك يا رجل اتعلم الكتابة ولا تحرج نفسك..خذلك عطلة بشي جزيرة و دع الرياضة بسلام. قال رئيس نادي قال

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