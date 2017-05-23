ستيفن هوكينغ يدعو البشر إلى غزو الفضاء

أكد العالم البريطاني، #ستيفن_هوكينغ، أنه سيطرح رؤيته الخاصة للحفاظ على الجنس البشري خلال المؤتمر الدولي للعلوم والفنون، الذي سيعقد في النرويج، في الفترة ما بين 18 و23 يونيو 2017.

وفي مقابلة مع الصحافة قال هوكينغ: “أستطيع الجزم بأنه يجب علينا البدء بالبحث عن أماكن قابلة للحياة غير كوكب الأرض، وإلا سوف ننقرض، يجب علينا التقدم باتجاه الفضاء من أجل مستقبل البشرية، وأنا لا أعتقد بأننا سنعيش 1000 سنة أخرى، إذا لم نهرب إلى خارج حدود كوكبنا الهش”.

وتأتي تلك التصريحات من هوكينغ بعد تصريحات أخرى كان قد أدلى بها في أبريل الفائت، والتي أيد فيها فكرة استحداث حكومة عالمية موحدة حيث قال: “فكرة استحداث مثل تلك الحكومة ضرورية، كون الأرض مهددة بأخطار كبيرة كالحروب النووية والبيولوجية، وأخطار كبيرة أخرى كالطبيعة العدوانية للبشر والتي تؤثر بشكل أو بآخر على التطور على سطح الكوكب.. نحن بحاجة إلى السيطرة على الغريزة العدوانية عن طريق المنطق والحس السليم”.

ويعتبر هوكينغ من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم، درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء، وأكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، له العديد من الأبحاث النظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية.

وبدأت شهرة هوكينغ بالازدياد في ثمانينيات القرن الماضي، وخصوصا بعد صدور كتابه “تاريخ موجز للزمن” الذي طرح في الأسواق، في أبريل 1988، والذي ترجم إلى عشرات اللغات، وبيعت منه أكثر من 10 ملايين نسخة.

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