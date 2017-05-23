سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة : لن نسمح بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية مرة أخرى

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الثلاثاء، إن واشنطن لن تسمح “مرة أخرى بتعرض الشعب السوري للأسلحة الكيماوية”.

وأشادت هيلي، متحدثةً لأعضاء السفارة الأمريكية في أنقرة، بتوفير تركيا الملاذ للاجئين السوريين الفارين من الصراع.

وتزور هيلي تركيا مدة يومين، للتعرف على الأحوال المعيشية للاجئين السوريين، والعمل الإنساني للأمم المتحدة، ولتؤكد تقديم الولايات المتحدة للمساعدات.

وهذه هي أول زيارة خارجية لهيلي العضو في فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي الزيارة بعد سعي ترامب لإقرار حظر مؤقت على دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة، وتقليص التمويل الأمريكي للأمم المتحدة ومنظماتها. (REUTERS)

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