صحف تركية : السجن 5 سنوات للمتهم بقتل طيار روسي أسقطت روسيا طائرته على الحدود ” التركية – السورية “

قالت صحيفة “زمان” التركية، إن محكمة تركية، حكمت الاثنين على مواطن تركي بخمس سنوات سجنا، جراء تورطه في قتل الطيار الروسي الذي أسقطت طائرته عند الحدود السورية، أواخر عام 2015.

وذكرت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” التركية، أن قرار محكمة مدينة إزمير بغربي تركيا جاء بعد اتهام الب ارسلان تشيليك، بانتهاك قانون حمل الأسلحة النارية والاحتفاظ بسلاح حربي في قضية منفصلة.

واعتقلت السلطات التركية، تشيليك، في نهاية مارس 2016، في قضية مقتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف في ال24 من نوفمبر 2015،عندما أسقطت المقاتلات التركية طائرة حربية روسية كانت في مهام على الحدود السورية.

وكانت تركيا أسقطت طائرة عسكرية روسية انتهكت مجالها الجوي بالقرب من الحدود مع سوريا أواخر 2015 وردت روسيا بفرض عقوبات تجارية وإيقاف الرحلات السياحية إلى تركيا.

واعتذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن إسقاط الطائرة وأرسل رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرب فيها عن “التعاطف والعزاء” لـ “أسرة الطيار الذي قتل في الحادث. (ZAMAN)

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