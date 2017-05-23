صحيفة روسية : قوات سوريا الديمقراطية ستسلم إدارة الرقة لمجلس المدينة الذي ” سيعلن لاحقاً ولاءه لدمشق “

قال نائب في برلمان بشار الأسد، إن النظام مستعد للاتفاق مع التشكيلات الكردية التي تهاجم مدينة الرقة، من أجل تسليم المدينة بعد السيطرة عليها.

ونقلت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية، بحسب الترجمة التي أوردتها شبكة “رووداو” الكردية، عن النائب ساجي طعمة قوله، إن “قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية)، سبق أن حررت مناطق عديدة ثم سلمتها إلى السلطات السورية، التي تعول الآن على أن تعيد قوات سوريا الديمقراطية الرقة بعد تحريرها إلى سيطرة دمشق”.

واعتبر طعمة أن “قوات سوريا الديمقراطية بنظر السلطات السورية، هي قوة معارضة بناءة”.

وقالت الصحيفة إن “مصير الرقة يبقى معلقاً بعد تحريرها، فقد أعلن الأكراد منذ بداية عملية تحريرها عن احتمال ضمها إلى منطقة الحكم الذاتي، التي شكلت عام 2016 في شمال سوريا، ثم أعلنوا أن مصير المدينة يقرره سكانها”.

وأضافت، بحسب ما نقل عنها المصدر ذاته أن “قوات سوريا الديمقراطية تنوي تسليم إدارة المدينة بعد تحريرها إلى مجلس المدينة، الذي سيعلن لاحقاً ولاءه لدمشق”.

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