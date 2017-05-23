غريزمان يلمح إلى إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد

المح مهاجم #اتلتيكو_مدريد الاسباني ومنتخب #فرنسا لكرة القدم #انطوان_غريزمان الى امكانية انتقاله الى صفوف مانشستر يونايتد الانكليزي الموسم المقبل.

واعلن غريزمان خلال مشاركته في برنامج “يومي” على قناة “تي ام سي” الفرنسية احتمال دفاعه عن الوان فريق “الشياطين الحمر” الموسم المقبل، مشيرا ودون تردد الى انه فرصه في ذلك تصل الى 6 من أصل 10.

وهي المرة الاولى التي يتطرق فيها نجم المنتخب الفرنسي بصراحة عن انتقاله الى صفوف مانشستر يونايتد، ووضع مدرب الاخير البرتغالي جوزيه مورينيو هداف اتلتيكو مدريد بين اولياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في افق سعيه الى تشكيل فريق تنافسي.

وانهى مانشستر يونايتد الموسم في المركز السادس وفشل في حجز بطاقته الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بيد انه يملك امكانية التواجد في المسابقة القارية العريقة في حال تتويجه بعد غد الاربعاء بلقب مسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” حيث يواجه اياكس امستردام الهولندي.

وانضم غريزمان الى اتلتيكو مدريد لمدة 5 مواسم صيف 2014 قادما من ريال سوسييداد. وفي عام 2016، وبعد خسارة نهائي دوري ابطال اوروبا مع ناديه ونهائي كأس اوروبا مع منتخب بلاده، حل ثالثا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي. ( AFP )

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