كونتي يتوج بجائزة أفضل مدرب في العام

فاز مدرب #تشيلسي، #أنطونيو_كونتي، بجائزة أفضل مدرب في العام في مراسم توزيع جوائز اتحاد مدربي الدوري، بعدما قاد فريقه اللندني لإحراز لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، والتأهل لنهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

وسيقود الإيطالي (47 عاماً) تشيلسي ضد #آرسنال في نهائي الكأس بإستاد ويمبلي السبت المقبل.

وقال كونتي: “انتابتني الكثير من المشاعر الرائعة في موسمي الأول في إنجلترا.. أود توجيه الشكر لكل الناس التي صوتت من أجلي.. من الرائع الحصول على هذه الجائزة. أتمنى أن أكون أستحقها”.

وأضاف بعد تسلمه الجائزة من مدرب مانشستر يونايتد السابق فيرغسون: “من الرائع رؤية كل هذه الأسماء التي فازت بهذه الجائزة.. والوجود بين هؤلاء المدربين إنجاز رائع بالنسبة لي.. أتمنى الاستمرار بأفضل شكل”.

وفاز كريس هيوتون (58 عاماً) بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الثانية، بعدما قاد برايتون آندف هوف البيون للترقي للدوري الممتاز بعد حلوله ثانياً خلف نيوكاسل يونايتد. ( reuters )

عكس السير