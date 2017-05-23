لأول مرة .. السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال رمضان في يومين

دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الثلاثاء، المواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء بعد غد الخميس (29 شعبان)، فإن لم يُر في تلك الليلة، يتم تحري الهلال مساء الجمعة القادمة (30 شعبان).

ودعت من يرى هلال رمضان “بالعين المجردة أو بواسطة المناظير” إلى إبلاغ أقرب محكمة، وتسجيل شهادته إليها.

جاء ذلك في إعلان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم، وتعرضت فيه للجدل الذي صاحب دخول مطلع شهر شعبان الجاري.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها السعودية لتحري رؤية هلال رمضان في يومين.

وعن سبب تلك الخطوة، قالت إنها تأتي “نظراً إلى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء (26 نيسان الماضي) التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه (تحري رؤيته)”.

وبناء على عدم تقدم أحد بشهادته لرؤية هلال شعبان مساء الأربعاء (26 نيسان)، كان من المفترض وفق المعتاد أن يكون الخميس (27 نسان) هو المتمم لشهر رجب، والجمعة (28 نيسان) أول شهر شعبان، لكن المملكة بدأت شهر شعبان في (27 نيسان) حسب تقويم أم القرى؛ ما أثار حالة من الجدل.

ويبدو أنه تجنباً لوقوع أخطاء، دعت المحكمة إلى رؤية هلال رمضان في يومين لأول مرة.

ويصادف اليوم الثلاثاء 27 شعبان في السعودية (حسب تقويم أم القرى)، بينما يصادف 26 شعبان في مصر.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها. (ANADOLU)

عكس السير