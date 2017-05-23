لافروف : لا يمكن حل ” الأزمة السورية ” من خلال دعم ” مقاربات التقسيم “

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف على استحالة حل الأزمة السورية من خلال دعم مقاربات “التقسيم”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الكرواتي، دافور ايفو ستير، في العاصمة موسكو، الثلاثاء.

وقال لافروف: “ينبغي أن يشارك اللاعبون المؤثرون في الساحة السورية، بما فيهم إيران، في تسوية أزمتها “.

وفي معرض تعليقه على سؤال مفاده أن النظام الإيراني يقود الإرهاب العالمي، وينشر الفوضى والدمار في المنطقة، أشار لافروف، إلى ضروة عدم إبقاء إيران خارج العملية الدولية لتسوية الأزمة السورية.

وشدد على أنه لايمكن حل المشاكل في الشرق الأوسط بما فيها سوريا، إلا على أساس حوار شامل.

وأشار إلى أن مرحلة “أستانا” بدأت عقب مبادرة روسيا وتركيا وإيران بشأن تنظيم حوار مباشر بين الحكومة والمعارضة المسلحة، يقوم على أساس المشاركة الشاملة من قبل كافة الأطراف.

وتابع في ذات السياق: أن “تركيا ضمن هذه الثلاثية، في وضع الممثل عن بعض دول الخليح بينهم قطر والسعودية، حيث عبر ممثلي تلك الدول خلال زياراتهم لموسكو، عن أن تركيا تمثل مواقف دولهم في أستانا”. (ANADOLU)

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