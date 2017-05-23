لقب الدوري الإسباني ينعش خزائن ريال مدريد بـ 20 مليون يورو

سيحصل نادي #ريال_مدريد الإسباني على النسبة الأكبر من الجوائز المالية للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد نجاحه في التتويج بلقب الدوري المحلي.

و توج ريال مدريد بطلا للدوري الاسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2012 والثالثة والثلاثين في تاريخه بعد فوزه على مضيفه ملقة 2-صفر الاحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الاخيرة، بفضل هدفي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة.

ورفع ريال مدريد رصيده الى 93 نقطة، بفارق 3 نقاط امام برشلونة بطل الموسم الماضي الفائز بدوره على ضيفه ايبار 4-2.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أن ريال مدريد البطل سيحصل على مبلغ 20.8 مليون يورو من اجمالي قيمة جوائز الموسم الحالي لجميع فريق الليغا والتي تقدر بـ 122.5 مليون يورو بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف، في حين سيحصل الوصيف برشلونة على مبلغ 18.4 مليون يورو.

أما صاحب المركز الثالث أتلتيكو مدريد فسيحصل على مبلغ 15.9 مليون يورو، في حين سيحصل إشبيلية الذي احتل المركز الرابع على مبلغ 13.5 مليون يورو، وفياريال الخامس على 11 مليون يورو.

وسيحصل نادي غرناطة على جوائز مالية بقيمة 300 ألف يورو، على الرغم من تذيله جدول الترتيب وهبوطه لدوري الدرجة الثانية الإسبانية.

عكس السير