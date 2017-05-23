للمرة الأولى في العالم .. زرع أذن مستخلصة من غضروف حي في تركيا

نجح أطباء أتراك، في ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، للمرة الأولى على مستوى العالم، في زراعة أذن من غضروف إنسان حي، لشاب ولد من دون أذنين.

وتمكن الأطباء، في كلية الطب بجامعة غازي عنتاب، من زراعة الأذن اليسرى للشاب “أوميت غُل” البالغ من العمر 22 عاما، والتي بدت كأذن طبيعية، رغم ولادته من دون أذنين.

وكان الأطباء أخذوا، قبل عام ونصف العام، عينات من غضاريف والدة الشاب، وعملوا على صناعة صيوان أذن منها وزرعه في موضع الأذن في الرأس.

وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال الطبيب الجراح محمد موتاف، إن “العملية تعد الأولى من نوعها في العالم من حيث أخذ عينات غضاريف من إنسان حي، وصناعة أذن منها والنجاح بزرعها”.

وأضاف أن العالم شهد من قبل عمليات لزرع الفك والكتف، من خلال استخلاصها من الغضاريف، ولكن زرع الأذن الحالي يعتبر الأول من نوعه في العالم.

وأشار إلى أن التحضير وزرع الأذن استغرق نحو عامين ونصف العام، وأن الغضروف نمى تحت جلد المريض في قفصه الصدري لمدة من الزمن.

ويعمل الفريق الطبي بعد نجاح العملية على حل مشكلة السمع لدى الشاب، فضلا عن تحضيرات لإجراء عملية تجميلية للأذن اليمنى. (ANADOLU)

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