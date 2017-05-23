مارسيلو : سأبقى في هذا النادي لأعوام طويلة

أبدى الظهير الأيسر لـ #ريال_مدريد، البرازيلي مارسيلو فييرا دا سيلفا، سعادته البالغة بلقب الدوري الإسباني الذي حصده الفريق، وأكد أنه يريد البقاء في صفوف “الملكي” أعواماً كثيرة.

وكان مارسيلو (29 عاماً) انضم لريال مدريد في 2006، وأصبح بعد ذلك بعشرة أعوام أحد قادة الفريق الأبيض، الذي حصد معه ألقاب الدوري الإسباني أربع مرات.

وصرح اللاعب البرازيلي: “إننا في غاية السعادة لأننا تمكنا من إهداء لقب الليغا للجمهور.. وكافحنا حتى النهاية، ولكننا كنا نعمل بانتظام، ولذا فزنا”.

وأكد مارسيلو أن “حصد ألقاب مع النادي المدريدي أمر جميل”، وذلك في تصريحات في مقر بلدية مدريد، حيث إقيمت إحدى الاحتفاليات بفوز “الملكي” بلقب الليغا الـ33 بتاريخه.

وأضاف الظهير البرازيلي: “مسيرتي بأكملها طورتها في الريال، إنني هنا منذ عشرة أعوام وارغب في الاستمرار أعواماً كثيرة.. السعادة بالفوز مع هذا النادي أمر رائع”. ( EFE )

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