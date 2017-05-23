مسؤول نظامي يكشف سبب تراجع سرعة الإنترنت في سوريا .. و يؤكد : لا توجد فترة زمنية معينة لعودتها كما كانت

كشف مسؤول نظامي سبب استمرار الانخفاض الكبير بسرعة الانترنت فيي سوريا، منذ الخميس الماضي (18/5).

ونقلت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، عن “مصدر مسؤول في وزراة الاتصالات”، أن السبب الرئيسي يعود لصعوبة الاتفاق مع الجهة المسؤولة عن إصلاح الكابل البحري الدولي، والذي تعرض لانقطاع تسبب بتراجع سرعة الانترنت إلى النصف.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، إنه لا توجد فترة زمنية معينة لإعادة إصلاح العطل، وتأمين عودة الخدمة إلى ما كانت عليه.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة النظامية، أعلنت الخميس الماضي، عن تدني مستوى خدمة الإنترنت، نتيجة انقطاع أحد الكابلات البحرية الدولية الناقلة للخدمة، مؤكدة أنه تم التواصل مع الشركة المعينة بالإصلاح.

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