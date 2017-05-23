مصر : توقيف حقوقي و مرشح رئاسي سابق ” رفع إصبعه ” في وجه رجال الأمن

قررت النيابة العامة المصرية الثلاثاء احتجاز المحامي الحقوقي المعارض خالد علي لمدة 24 ساعة عقب التحقيق معه في بلاغ يتهمه بارتكاب فعل فاضح في مكان عام، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن النيابة قررت احتجاز علي، وهو مرشح رئاسي سابق شارك في انتخابات العام 2012، لمواصلة التحقيق معه الأربعاء في بلاغ يتهمه بأنه قام بإشارة بذيئة بإصبعه أمام قوات الأمن التي كانت تحرس مقر مجلس الدولة في الجيزة (بغرب القاهرة) في 16 كانون الثاني/يناير الماضي عقب صدور حكم من المحكمة الادارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وكانت المحكمة الإدارية العليا ثبتت في ذلك اليوم قرارا قضائيا ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية تمنح بموجبها مصر السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر.

وكان علي تقدم مع محامين آخرين بطعن أمام مجلس الدولة بهذه الاتفاقية التي أثارت فور إبرامها احتجاجات وتظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

ودخلت اتفاقية تيران وصنافير بعد ذلك في متاهة قانونية بعد أن أصدرت محكمة الأمور المستعجلة في الثاني من نيسان/ أبريل 2017 حكما يؤكد سريانها ويوقف حكم مجلس الدولة ببطلانها.

وأحيلت هذه الاتفاقية على مجلس النواب المصري الذي يتعين عليه الموافقة عليها لتدخل حيز التنفيذ، ولم يناقشها البرلمان بعد.

وكان خالد علي أعلن في وقت سابق نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2018. (euronews)

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