هل إبراهيموفيتش جاهز حقاً لخوض نهائي الدوري الأوروبي ؟

أثار النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد الجدل بنشره فيديو قصيرا يمشي من خلاله داخل مسبح مؤكدا أنه جاهز لخوض اللقاء النهائي أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي.

وكان النجم السويدي أصيب في ركبته خلال لقاء إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي يوم الـ 20 من نيسان / أبريل الماضي وأجرى عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية كما حددت فترة غيابه عن الملاعب في 6 أشهر على الأقل.

وبدأ النجم السويدي يثير الجدل منذ تصريحات مينو ريولا وكيل أعماله والتي أكد من خلالها أن الأطباء تفاجؤوا بقوة ركبة موكله مؤكدين أنهم لم يشاهدوا مثلها سابقا ، ولم يؤكد الطبيب الذي أجرى الجراحة لزلاتان التصريحات التي أطلقها رايولا، لكنه قال إن مهاجم مانشستر يتمتع بجسد قوي.

وعاد الجدل بعد نشره لفيديو قال فيه إنه جاهز لنهائي الدوري الأوروبي الذي سيقام في الـ24 من مايو الجاري ، لكن النجم السويدي لن يلعب النهائي الأوروبي أمام أياكس بالتأكيد لحاجته لفترة أكبر للشفاء والعلاج.

ولم يعلق مانشستر يونايتد على تصريحات اللاعب الأخيرة وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، ويرى البعض أن النجم السويدي أراد التأكيد على قوة شخصيته وتميزه على البقية بشفائه في مدة قياسية من إصابة في الركبة تكلف باقي اللاعبين الغياب لمدة تصل لأكثر من 6 أشهر على الأقل.

كما يرغب وكيل أعماله في طمأنه الأندية التي ترغب في التوقيع معه، سواء مانشستر يونايتد أو أندية أمريكا والصين.

ويحتاج النجم السويدي الذي بدأ المرحلة الأولى من التعافى بنجاح إلى فترة زمنية للترويض وتقوية الركبة قبل العودة للعمل في صالة الرياضة ثم على العشب ثم بالكرة وهي مراحل تحتاج لفترة لا تقل عن شهرين إلى ثلاثة على الأقل.

وفي الحالات الطبيعية تحتاج جراحة الرباط الصليبي لـ 6 أشهر حتى يعود اللاعب للعشب الأخضر مجددا.

وسيكون زلاتان إبراهيموفيتش جاهزا للعودة للملاعب في شهر أيلول المقبل في أفضل سيناريو يمكن توقعه من طرف الفريق الطبي المعالج.

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