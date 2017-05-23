وزير أردني لسفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة : بلغنا الحد الأقصى في قدرتنا على تحمل أعباء اللاجئين السوريين

أبلغ وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري الاثنين السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي بأن المملكة بلغت “الحد الأقصى” في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين السوريين.

ونقل بيان حكومي عن الفاخوري قوله للسفيرة الأميركية -التي تقوم بأول زيارة خارجية في إطار منصبها الجديد للبحث بأزمة اللاجئين- إن “الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين”.

وأكد البيان أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين.

ووفق الفاخوري فإن مجموع المساعدات الأميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي سيبلغ نحو 1,3 مليار دولار، وذلك وفقا للموازنة التي أقرها الكونغرس الأميركي مؤخرا.

واعتبر المسؤول الأردني أن هذا الحجم غير المسبوق من المساعدات يعبر عن التفهم الأميركي للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن، والاقتصاد الأردني بكافة قطاعاته.

من جانبها، عبرت هيلي عن تفهمها لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إضافة إلى الآثار السلبية للاضطرابات بالمنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني.

وكانت هيلي زارت أمس الأحد مخيم الزعتري للاجئين السوريين الذي يضم نحو ثمانين ألف لاجئ بمحافظة المفرق شمالي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

كما زارت مدرسة ضاحية الأمير الحسن في عمان والتي تضم مئات الطلبة السوريين، وتم بناؤها بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

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