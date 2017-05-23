وفاة طفل سوري غرقاً في السعودية

لقي طفل سوري مصرعه غرقاً، الثلاثاء، في مسبح استراحة داخل محافظة عفيف، بالسعودية.

وسائل إعلام سعودية قالت، بحسب ما رصد عكس السير، إن الطفل (6 سنوات) ذهب للسباحة بغفلة عن عائلته ولم يتم الانتباه لغيابه إلا بعد دقائق، ليقوموا حينها بإخراجه ونقله إلى المشفى، حيث فارق الحياة هناك.

ونقلت صحيفة “الوئام” السعودية عن مدير العلاقات العامة والإعلام بمستشفى عفيف، سلطان المغيري، قوله “إن قسم الطوارئ استقبل عند الساعة الواحدة صباح اليوم، حالة غرق لطفل من الجنسية السورية يبلغ من العمر 6 سنوات، وفور دخوله المستشفى تمّ عمل الإسعافات اللازمة لمثل تلك الحالات دون أيّ جدوى، حيث فارق الحياة”.

ولم يذكر الإعلام السعودي اسم الطفل.

عكس السير