” Smacircle ” .. دراجة إلكترونية ذكية تحمل على الظهر

تتوالى الاختراعات الذكية وآخرها دراجة إلكترونية تزن 7 كلغ، ويمكن طيها وحملها في حقيبة على الظهر.

وأطلق مخترعو الدراجة عليها اسم “سماسيركل Smacircle”، ويمكن أن تصل سرعتها إلى 20 كلم/ساعة، ويتم التحكم فيها من خلال تطبيق على الهاتف الذكي، وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتطوى الدراجة الإلكترونية لتصبح بحجم حقيبة الظهر في أقل من 10 ثوانٍ، في الوقت الذي لا يزيد فيه طولها عن 49 سم. وعلى الرغم من خفة وزنها إلا أنها يمكن أن تتحمل مستخدمين من مختلف الأحجام والأوزان.

وقد تم إنتاج النماذج الأولى واختبارها وفق ما اوردت قناة العربية، كما يسعى صانعوها لمزيد من الاستثمار لتنطلق في الأسواق الرئيسية.

ويعتقد المصممون الصينيون أن تلك الدراجة قد تغير طريقة تنقل الناس للعمل، خاصة أنها بدون دواسات، وبالتالي فهي تجعل المستخدم يجمع بين المشي وركوب الدراجة أثناء التنقل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة، غافن يانغ، من شنتشن في الصين، إن “كل تصميم مبتكر فريد من نوعه لملء الفراغ في التنقل القصير المدى والخفيف والشخصي”.

وأوضح يانغ: “يمكن الربط بين الدراجة وتطبيق على الهاتف الذكي للمستخدم من خلال البلوتوث، كذلك يمكن أن تساعد على قفل أو فتح الدراجة، كما أنه يمكن ضبط السرعة، ومراقبة حياة البطارية”.

ويتوقع المصممون أن يتم إضافة نظام تحديد المواقع GPS للدراجة في المستقبل.

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