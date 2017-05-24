أردوغان : إن قررت ألمانيا سحب قواتها من ” إنجرليك ” .. سنقول لها ” مع السلامة “

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه إذا قررت ألمانيا سحب قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية، فإن بلاده ستقول لها “مع السلامة”.

وأضاف أردوغان متحدثاً في أنقرة، قبل التوجه إلى بروكسل لحضور قمة لزعماء حلف شمال الأطلسي واجتماع مع قادة الاتحاد الأوروبي، أن تركيا لم تتلق أي إشارة من برلين بشأن السحب المتحمل للقوات المتمركزة في القاعدة الجوية الواقعة جنوبي تركيا.

وبات مستقبل القوات الألمانية في إنجرليك موضع شك، بعدما منعت تركيا برلمانيين من الألمان من زيارة القوات هذا الشهر، مما دفع برلين للقول إنها ربما تفكر في نقل القوات.

ويتمركز نحو 250 جندياً ألمانياً في إنجرليك، حيث يساهمون في قتال تنظيم الدولة الإسلامية ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وأعربت برلين عن “أسفها”، الأربعاء، لإلغاء زيارة نواب ألمان إلى تركيا، لم تعتبرها “السلطات العليا” في أنقرة “ملائمة”، فتوافر بذلك دليل جديد على التوتر القائم بين ألمانيا وتركيا.

وألغيت أمس الثلاثاء زيارة النواب الأربعة المقررة منذ أسابيع.

وأوضحت كلاوديا روث، نائبة رئيس البوندشتاغ (مجلس النواب الألماني)، التي تنتمي إلى حزب البيئة، وكانت ستشارك في الوفد، الأربعاء، أن “أرفع” السلطات التركية اعتبرت هذه الزيارة “غير ملائمة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية مارتن شايفر في الندوة الصحفية الحكومية الدورية: “نأسف لذلك و… نأسف للغاية، لأن فرصة إجراء حوار قد فشلت مرة أخرى”.

واعتبرت روث أن الأزمة بين البلدين بلغت “مستوى جديداً”. (REUTERS)

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