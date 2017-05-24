اجبار طفلة على الزواج من رجل يكبرها بـ 20 عاماً داخل مسجد في أستراليا

نشرت صحيفة “ذا صن” البريطانية، فيديو قالت إنه يوثق لحظة إجبار طفلة في الـ 14 من عمرها على الزواج من رجل يكبرها بعشرين سنة داخل مسجد في #ملبورن، #أستراليا.

ويُظهر شريط الفيديو الذي ضبطته الشرطة في هاتف العريس، مراسم الزواج الذي جرى العام الماضي بحسب التقاليد الاسلامية وبحضور رجل دين بارز في المنطقة وفق ما اوردت صحيفة القدس العربي، ونتيجة لذلك، سيتم الحكم على الإمام إبراهيم عمرديك البالغ من العمر 62 بجرم تزويج قاصر.

يُشار إلى أنّ والدة الطفلة كانت متواجدة خلال مراسم الزواج، كما قيل إنّ العريس قدم عقد ذهب قيمته 1480 دولار أميركي للوالد كي يتزوج ابنتها.

الجدير ذكره، أنّ الخدمات الأسرية والمجتمعية كانت قد تلقت 60 تقريرا عن احتفالات زواج غير قانونية شملت 57 طفلاً بين 30 كانون الأول 2014 و31 كانون الثاني من عام 2017.

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