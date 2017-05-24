إرتفاع صادرات السعودية غير النفطية 1 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري

ارتفعت قيمة صادرات السعودية السلعية غير النفطية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 1 بالمائة، إلى 11.46 مليار دولار، مقابل 11.35 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وحسب مسح أجرته الأناضول، لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومي)، اليوم الأربعاء، تراجعت الواردات بنسبة 16.5 بالمائة، إلى 31.62 مليار دولار، مقابل 37.85 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية خلال الفترة المذكورة، 20.15 مليار دولار، مقارنة مع 26.5 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016، بنسبة تراجع 24 بالمائة.

وارتفعت قيمة صادرات المملكة السلعية غير النفطية، في مارس/آذار الماضي، بنسبة 2.1 بالمائة إلى 4.36 مليار دولار، مقابل 4.27 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وحسب المسح، تراجعت الواردات بنسبة 20.1 بالمائة، إلى 10.3 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار في مارس/آذار 2016.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للمملكة خلال مارس/أذار من العام الجاري، نحو 5.95 مليارات دولار أمريكي مقارنة مع 8.63 مليار دولار في الفترة المناظرة من 2016.

وأبرز الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية: اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، المعادن العادية ومصنوعاتها، معدات النقل وأجزاؤها، والآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

وبلغ العجز التجاري غير النفطي للسعودية خلال 2016، نحو 89.1 مليار دولار، مقارنة مع 120.8 مليار دولار في 2015.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014. (ANADOLU)

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