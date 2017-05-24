” الإفتاء ” تحدد مقدار صدقة الفطر و الزكاة و فدية الصيام

حددت إدارة الإفتاء العام في وزارة أوقاف النظام، المقادير الشرعية وما يساويها من الوزن والنقد، لإخراج زكاة الفطر وكفارة اليمين وفدية الصوم .

وقدرت الوزارة، بحسب ما أورد موقع “الاقتصادي”، كلاً من زكاة الفطر وفدية الصوم بـ 600 ليرة عن كل شخص كحد أدنى، وكفارة اليمين بـ 6000 ليرة، لإطعام 10 مساكين كحد أدنى.

وأوضحت الوزارة أن نصاب الذهب من 80 غراماً إلى 95 غراماً تقريباً، وسعر عيار الذهب 18 هو 16200ليرة تقريباً، يقابلها بالعملة السورية 1.377 مليون ليرة.

وقالت إن نصاب الفضة يتراوح من 650 غراماً إلى 700 غرام تقريباً، يقابله بالعملة السورية تقديرياً 210 ألف ليرة.

وأكدت الوزارة أنها راعت في تحديد القيمة المالية، الحد الأدنى بالعملة السورية تناسباً مع آخر الأسعار حتى تاريخ إصدار الجدول، وتماشياً مع الحالة الاجتماعية يراعى في إخراج الزكاة وغيرها مصلحة الفقراء.

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