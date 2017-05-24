الرئيس الفلبيني من موسكو : نحتاج لأسلحة متقدمة لمحاربة تنظيم ” داعش “

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مساء الثلاثاء إنه يعول على إبرام صفقة سلاح مع موسكو لتوفير أسلحة متقدمة أثناء مكافحة بلاده للمتشددين الإسلاميين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

وفى اجتماع قصير في الكرملين قال دوتيرتي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ليست مجهزة بشكل مناسب لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

وكان من المقرر أن تعقد المحادثات الخميس إلا أن دوتيرتي اضطر إلى قطع زيارته، التي كانت ستستمر لمدة أربعة أيام، بعد أن اندلعت عمليات قتالية في منطقة مينداناو جنوبي الفلبين.

وأعلن الرئيس الفلبيني يوم الثلاثاء الأحكام العرفية في إقليم مينداناو في أعقاب القتال الدائر بين القوات الحكومية ومسلحين متشددين إسلاميين.

ومن المتوقع أن يغادر دوتيرتي إلى بلاده بعد انتهاء محادثاته مع بوتين بينما لا يزال الوفد المرافق له في موسكو لتوقيع اتفاقيات ثنائية اليوم الأربعاء.

وقبل الزيارة قال دوتيرتي إنه يعتزم مواصلة صفقات شراء طائرات مروحية وطائرات حربية روسية أثناء تواجده في موسكو. (DPA)

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