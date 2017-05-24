بالفيديو .. رجل عربي يؤدي العمرة على نية “ ترامب ” !

بعد إنتشار مقطع فيديو لمواطن يبني مسجداً وأسماه مسجد “إيفانكا” وثق شخص يبدوا من ملامحه أنه عربي أخر مقطع فيديو وهو يؤدي العمرة في المسجد الحرام نيابة عن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.

وبين المقطع بحسب ما اوردت صحيفة الأنباء الكويتية، لحظة قيام المواطن العربي بالتوجه لأداء العمرة داعياً ترامب أن يهدى إلى الإسلام وهذه العمرة منه إلى ترامب، داعياً الله أن يتقبلها منه وأن يهدي الرئيس ترامب الى الاسلام.

وقال المعتمر:”السلام عليكم.. اليوم الاثنين من عام 1438 هجري، أدعو في هذا اليوم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى الإسلام”.

وتابع الرجل: “هذه العمرة بالنية لسيدى الرئيس ترامب.. أسأل الله العظيم أن يتقبلها منى وأن يهدى قلب الرئيس ترامب إلى الإسلام”.

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