بريطانيا : منفذ هجوم مانشستر عاد مؤخراً من ليبيا و كان معروفاً لدى السلطات

قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إنها تعتقد أن منفذ هجوم مانشستر عاد مؤخرا من ليبيا.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كان سلمان عبيدي عاد مؤخرا من ليبيا قالت أمبر “نعم، أعتقد أن ذلك تأكد. عندما تنتهي هذه العملية نريد أن نبحث خلفيته وكيف أصبح متطرفا وما هو الدعم الذي ربما حصل عليه”.

وأضافت راد أن السلطات ستنشر نحو 3800 جندي من الجيش في شوارع بريطانيا بعد أسوأ هجوم تتعرض له منذ أكثر من عشر سنوات.

وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية الأربعاء أن الانتحاري الذي قتل 22 شخصا وأصاب 59 بعد حفلة غنائية في مانشستر كان معروفا لدى أجهزة الأمن ولم يتصرف بمفرده على الأرجح.

وذكرت السلطات أن المهاجم يدعى سلمان عبيدي (22 عاما) وهو من مواليد مانشستر لأبوين من أصل ليبي.

وقالت راد لراديو (بي بي سي) “يبدو مرجحا أنه لم يفعل هذا بمفرده لذا تواصل أجهزة المخابرات والشرطة جهودها لضمان حصولنا على كل المعلومات… التي تحتاجها للحفاظ على أمننا”.

وردا على سؤال عما إذا كان المهاجم معروفا لدى أجهزة المخابرات قالت “تعرف أجهزة الأمن الكثيرين ولا يعني هذا أن من المتوقع منها اعتقال كل من تعرفهم. لكنه شخص كانت تعرفه من قبل وأنا متأكدة أننا سنعرف المزيد عند استكمال هذا التحقيق”. (REUTERS)

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