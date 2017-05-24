بعد طلب من الرئيس الأمريكي .. الناتو في طريقه للمشاركة بالحرب ضد ” داعش “

قال مصدر دبلوماسي، الأربعاء، إن حلف شمال الأطلسي سينضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش، تلبية لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحلف، لزيادة دوره في محاربة التنظيم.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “سفراء الدول الأعضاء في الحلف اتخذوا القرار للتو .. ولكن لا يزال يتعين أن يصادق قادة دول الحلف على القرار رسمياً غدا”، أي خلال قمة الحلف التي من المقرر أن يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان أربعة دبلوماسيين أوروبيين قالوا في وقت سابق، إن فرنسا وألمانيا ستتفقان على خطة أمريكية لكي يضطلع حلف شمال الأطلسي بدور أكبر في المعركة ضد داعش. (DW)

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