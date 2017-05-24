بيكيه مدافع برشلونة : سأتزوج شاكيرا مستقبلاً

أعلن نجم نادي فريق #برشلونة لكرة القدم، المدافع #جيرارد_بيكيه، أنه سيتزوج من المطربة الكولومبية المشهورة #شاكيرا في المستقبل.

وفي تصريح لوسائل إعلام إسبانية محلية قال بيكيه: ” شاكيرا هي حب حياتي ، وبكل تأكيد سأتزوجها في المستقبل”.

وأضاف: “بكل جدية أفكر في إتمام الزواج بشكل رسمي، لكن ليس الآن”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن بيكيه تقابل مع شاكيرا لأول مرة قبل انطلاق مونديال جنوب إفريقيا عام 2010، وعرضت عليه حينها أن يراها مرة أخرى، في حال فوزهم بلقب المونديال.

يذكر أن بيكيه لديه طفلان من شاكيرا حتى الآن، وهما “ميلان” و”ساشا”، ويتواجدان في المدينة الكتالونية لارتباط المدافع الدائم بالمباريات مع برشلونة. ( ANADOLU )

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