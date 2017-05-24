ترامب : زعيم كوريا الشمالية ” مجنون يملك أسلحة نووية “

افادت صحيفة واشنطن بوست مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون بأنه “مجنون يملك أسلحة نووية” وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفيليبيني رودريغو دوتيرتي في نهاية نيسان/ ابريل.

واستنادا الى الصحيفة، قال ترامب في نهاية تلك المكالمة الهاتفية في التاسع والعشرين من نيسان/ ابريل “لا يمكننا أن نترك مجنونا يملك اسلحة نووية حُرّاً بهذا الشكل”.

واضاف الرئيس الأمريكي متحدثا عن كوريا الشمالية “لدينا قوة نارية كبيرة اكثر منها بعشرين مرة، لكننا لا نريد استخدامها”.

وبعد ذلك بثلاثة أيام قال ترامب لوكالة بلومبورغ انه “يتشرف” بلقاء الزعيم الكوري الشمالي الذي يخضع برنامج بلاده النووي لعقوبات دولية.

واوضحت واشنطن بوست أن ترامب سعى ايضا خلال المكالمة مع دوتيرتي إلى الاستفسار عما اذا كان كيم جونغ-اون “مُستقراً أم غير مستقرّ”.

فردّ دوتيرتي ان كيم لديه “لعبة خطيرة في يديه يمكن أن تخلق الكثير من العذاب والمعاناة للبشرية جمعاء”.

الا ان ترامب بدا مطمئنا إلى أن التجارب الصاروخية الاخيرة التي اجرتها كوريا الشمالية قد فشلت، مؤكدا أن “كل صواريخه تحطمت، وهذا هو الخبر السار” في اشارة الى كيم.

وعندما سأل الرئيس الأمريكي دوتيرتي ما اذا كانت للصين “سلطة على” كيم، اجابه الرئيس الفيليبيني “نعم، في النهاية، الورقة الاخيرة هي في يد الصين. فقط الصين”.

وقال ترامب “آمل أن الصين ستحل المشكلة (…) لكن اذا لم تفعلها الصين، سنفعلها نحن”.

وانهى الرئيس الأمريكي المكالمة بدعوة دوتيرتي إلى زيارة البيت الأبيض “في أي وقت يريده” واصفا اياه بأنه “رجل صالح”. (AFP)

عكس السير