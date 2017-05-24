تشلسي يلغي ” موكب النصر ” بسبب تفجير مانشستر

ألغى تشلسي “موكب النصر” احتفالا بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، المقبل في #لندن بعد التفجير الذي استهدف مدينة #مانشستر يوم الاثنين الماضي وقتل فيه 22 شخصا.

وأحرز فريق #أنطونيو_كونتي لقب الدوري الممتاز، وقد يضيف لقب كأس الاتحاد الإنكليزي يوم السبت المقبل عندما يواجه أرسنال في النهائي وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وكان من المتوقع خروج الآلاف من مشجعي “البلوز” لمتابعة موكب الاحتفال.

وقال تشلسي في بيان “في ضوء هذه الأحداث المأساوية نشعر أنه من غير المناسب إقامة موكب احتفال في لندن يوم الأحد”.

وقرر تشلسي أيضا ارتداء شارات سوداء في نهائي الكأس على ملعب ويمبلي.

عكس السير