تشيلسي يجدد عقد حارسه إدواردو لموسم واحد

أعلن نادي #تشيلسي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، عن تجديد عقد حارس مرماه البرتغالي الدولي إدواردو لمدة عام واحد ليبقى في ستامفورد بريدج حتى 2018.

وانضم ادواردو إلى تشيلسي الموسم الماضي قادماً من دينامو زغرب الكرواتي، ولعب دور الحارس البديل في الفريق خلف تيبوا كورتوا وسمير بيغوفيتش.

وقال إدواردو: “أنا سعيد جداً بالبقاء في تشيلسي لموسم آخر، هذا الموسم كان ناجحاً جداً للفريق، والجميع جعلني أشعر بأنني جزء من العائلة، أتمنى أن يكون الموسم المقبل بنفس الإيجابية، وأن نفوز بالكثير من الألقاب”. ( DPA )

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