تورطت بنقلها العديد من وسائل الإعلام العربية .. تصريحات منسوبة لأمير قطر تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وقعت وسائل إعلام عربية ضحية عملية اختراق لوكالة الأنباء القطرية، ونشرت تصريحات ملفقة منسوبة لأمير قطر حول أمريكا وإيران وحزب الله وإسرائيل.

ونشرت قنوات العربية والعربية الحدث وسكاي نيوز عربية وصحيفة العربي الجديد، إلى جانب العديد من وسائل الإعلام الأخرى، تصريحات غير متوقعة على لسان أمير قطر جاء فيها أن إيران قوة إقليمية إسلامية ضامنة لاستقرار المنطقة ولاحكمة في عدائها (في إشارة للسعودية)، وأن حزب الله “حزب مقاومة”، كما أن هناك خلافات بين أمريكا وقطر.

وبعد أن انتشرت هذه التصريحات على نحو واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت استنكاراً واستهجاناً كبيرين، أوردت وكالة أنباء الأناضول خبراً عاجلاً قالت فيه إن مصدراً دبلوماسياً قطرياً “ينفي صحة التصريحات المنسوبة لأمير قطر ويؤكد أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه”.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بحسب الوكالة، أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه، ولاصحة لما تم نشره عبرها من تصريحات منسوبة لأمير البلاد.

متابعات

وكالة الأنباء القطرية تنفي نشر تصريحات منسوبة لأمير #قطر وتقول إن موقعها اخترق (الجزيرة)

مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر: تم نشر تصريحات مغلوطة لأمير #قطر

مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر: ما نشر منسوبا لأمير #قطر ليس له أساس من الصحة

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