جبل ” إيفرست ” يحصد مزيداً من الأرواح

قالت السلطات في #نيبال، الأربعاء، إن رجال إنقاذ من قبيلة “الشيربا” عثروا على جثث 4 متسلقين داخل خيمة في #جبل_إيفرست، القمة الأعلى في العالم.

وأوضح المسؤول بوزارة السياحة في نيبال هيمانتا داكال أن الرجال عثروا على الجثث خلال سعيهم لانتشال جثة متسلق سلوفاكي توفي نهاية الأسبوع.

وعثر على الجثث في المخيم الرابع بمنطقة “ساوث كول”، وتقع على ارتفاع 8000 متر، وهو آخر مخيم قبل توجه المتسلقين إلى القمة وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز، ومع هؤلاء الأربعة يرتفع عدد الذين توفوا منذ بداية موسم تسلق إيفرست إلى 10.

ويبدأ موسم التسلق في مارس وينتهي مع نهاية مايو الجاري للاستفادة من أفضل الظروف الجوية في ظل الأجواء القاسية بالقمة التي يبلغ ارتفاعها 8600 متر.

وتتطلب عملية انتشال الجثث عددا أكبر من رجال إنقاذ الشيربا، الذي يتعين عليهم جلب الجثث إلى المخيم الثاني، وهو المكان الذي تستطيع المروحيات الوصول إليه.

وكان 6 متسلقين لقوا حتفهم خلال موسم هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى القمة الشاهقة.

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