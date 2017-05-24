ديل بوسكي : ريال مدريد قادر على الإطاحة بيوفنتوس

أبدى المدرب السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم #فيسنتي_ديل_بوسكي، ثقته في أن فريقاً “ممتازاً” مثل #ريال_مدريد بوسعه الفوز على خصم “صعب جداً” مثل #يوفنتوس الإيطالي في نهائي دوري الأبطال الأوروبي، المقرر إقامته في 3 يونيو (حزيران) المقبل.

وأدلى ديل بوسكي، المدرب السابق للفريق الملكي، بهذه التصريحات في مدينة أوفييدو الإسبانية خلال الإعداد لبدء مداولات لجنة الحكام المكلفة بالاختيار بين المرشحين الـ24 للفوز بجائزة أمير أستورياس للرياضة بعام 2017.

ويرى المدرب السابق للمنتخب أن الريال لديه “فريق ممتاز، والدليل موجود هنا بتتويجه بطلاً لليغا”، مضيفاً أنه مؤهل أيضاً ليكون “بطلاً لأوروبا”.

وعن احتمالات التغلب على يوفنتوس في نهائي التشامبيونز ليغ، أكد ديل بوسكي أن يوفنتوس خصم “صعب جداً” ولكنه يثق في قدرة ريال مدريد على الفوز، وإمكانية حصول كرة القدم الإسبانية على كأس أوروبا آخر. ( EFE )

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