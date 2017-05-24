رسمياً .. المدرب فالفيردي يرحل عن أتلتيك بلباو

أعلن #أتلتيك_بلباو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، رحيل مدربه #إرنستو_فالفيردي في ظل تقارير قوية عن توليه مسؤولية نادي #برشلونة.

وينتهي عقد فالفيردي في يونيو (حزيران)، ونفس الأمر بالنسبة لمدرب برشلونة لويس إنريكي الذي أعلن في مارس (آذار) الماضي عزمه الرحيل بنهاية الموسم، ومن المتوقع أن يتولى فالفيردي المسؤولية في النادي الكاتالوني.

وسيكشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو قرار مجلس الإدارة بشأن المدرب الجديد الإثنين المقبل.

وقاد فالفيردي (53 عاماً) بلباو لإنهاء الموسم في المركز الثامن ولكنه قرر إنهاء فترته الثانية في سان ماميس.

وتولى فالفيردي مسؤولية بلباو منذ 2013 وسبق أن دربه بين عامي 2003 و2005 قبل أن ينتقل إلى إسبانيول بين عامي 2006 و2008 وكذلك أولمبياكوس مرتين وفياريال وفالنسيا. ( reuters )

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