ريال مدريد يتعاقد مع مراهق برازيلي بـ 46 مليون يورو

أعلن #ريال_مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، عن توصله لاتفاق مع #فلامينغو البرازيلي بشأن التعاقد مع المهاجم #فينيسيوس_جونيور البالغ من العمر 16 عاما في يوليو 2018.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الاتفاق سيكلف ريال نحو46 مليون يورو، مما قد يجعل المراهق ثاني أغلى لاعب في تاريخ الدوري البرازيلي.

ويبقى نيمار اللاعب الأغلى عندما تعاقد معه برشلونة في 2013 مقابل 86 مليون يورو قادما من سانتوس وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز، وتحدثت وسائل إعلام عن وجود تشابه في الأداء بين نيمار وفينيسيوس.

وأوضح ريال في بيان أنه سيملك حقوق اللاعب البرازيلي بداية من يوليو 2018 عندما يبلغ عمره 18 عاما لكنه سيظل ضمن صفوف فلامينغو حتى يوليو 2019 إلا إذا توصل الناديان لاتفاق آخر.

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