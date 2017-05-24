سعودي دخل مستشفى للعلاج من آلام معدته فخرج مبتور الساق !

دخل مواطن سعودي في مدينة #تبوك مستشفى الملك خالد للعلاج، بعد آلام مبرحة شعر بها في معدته، لكنه ما لبث خرج بساق واحدة بعد أن بترت ساقه الأخرى، نتيجة إصابته بجلطة في القدم، بسبب خطأ طبي.

وروى شقيق المواطن جمعة الفايدي تفاصيل الواقعة، وقال إن شقيقه كان يعاني من آلام في المعدة ويستفرغ دائما، وبعد الكشف عليه، ظهرت إصابته بثقل في الاثني عشر، ليتم إجراء عملية له وتنويمه في العناية المركزة.

وأوضح شقيق الفايدي، بحسب صحيفة سبق، أن الأطباء لم يعطوا اهتماما لشكوى شقيقه، واكتفوا بتخدير أطرافه وأخرجوه من الغرفة، لكن في اليوم التالي تكررت شكوى أخيه وفحصه طبيب الأوعية الدموية ليكتشف أنه مصاب بجلطة في القدم، أدت إلى امتلاء الشعيرات الدموية في قدمه بالدم المتخثر.

وأضاف أن الأطباء أجروا لشقيقه عمليتين في محاولة لتدارك الخطأ، لكن العمليتين فشلتا ما أدى إلى موت الأنسجة من القدم حتى نصف الساق، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إخراجه من المستشفى والكشف عليه في الأردن، حيث أكد الأطباء هناك أن لا حل لقدمه سوى بترها من فوق الركبة.

وقال شقيق الفايدي إنه عاد مع شقيقه إلى مستشفى الملك خالد لتبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة، مشيراً إلى أن شقيقه منوم حالياً وطالب بتشكيل لجنة للتحقيق في الخطأ الطبي الذي وقع لشقيقه ومحاسبة المتسبب في بتر ساقه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مشعل الربيعان أنهم تلقوا بلاغاً بالحالة، وتم تحويله للجنة المخالفات الطبية بصحة تبوك للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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