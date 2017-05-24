” سناب شات ” تضيف ميزة القصص المخصصة

وفر تطبيق التراسل المصور #سناب_شات المملوك لشركة سناب ميزة جديدة يمكنها مساعدة المستخدمين على توثيق وتعزيز الصداقة بشكل أكبر وأكثر متعة من خلال ميزة القصص المخصصة ، وهي الميزة التي تمكن المستخدم من التعاون مع الأصدقاء فيما يخص مجموعات الصور ومقاطع الفيديو التي تتمحور حول حدث معين.

وقالت الشركة أن الميزة الجديدة “مثالية للرحلات أو حفلات أعياد الميلاد أو القصص المتعلقة بالأطفال حديثي الولادة ضمن العائلة”، بحيث يمكن للمستخدم عند إنشاء قصة مخصصة إضافة الأصدقاء كمساهمين الأمر الذي يؤدي إلى ظهور خيار إضافي عند إنشاء لقطات سناب جديدة يتمثل بإمكانية إضافة تلك اللقطة إلى القصة المشتركة.

ويمكن إنشاء قصة مخصصة جديدة بمجرد التقاط شيء ما وعند الوصول إلى شاشة القصص يظهر رمز أزرق في الزاوية العلوية اليمنى يشير إلى “إنشاء قصة” بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، وعند الضغط على هذا الرمز يتم إعطاء القصة عنوان بحيث يمكن لاحقاً تحديد من يمكنه الإضافة إلى هذه القصة من الأصدقاء ومن يمكنه مشاهدتها.

وتعد الميزة الجديدة وسيلة سهلة للأصدقاء من أجل إنشاء ألبوم من الصور والفيديوهات التي تختفي خلال رحلة ما ومن ثم مشاركتها بسهولة مع من لم يتم دعوته، وأوضحت سناب في الإعلان عن الميزة “يمكنك أن تقرر من يمكنه أن يضيف إلى القصة ومن يمكنه مشاهدتها كما يمكن اختيار إضافة الموقع الجغرافي المحدد للقصة”.

وقد لا تنتظر خدمة مشاركة الصور إنستغرام المملوكة لفيس بوك طويلاً قبل إصدارها النسخة الخاصة بها من ميزة القصص المخصصة، وذلك ما يشير إليه التاريخ الحديث من عمليات النسخ المتكررة، حيث لم تتوقف إنستغرام وفيس بوك عن نسخ ميزات سناب شات، حيث أصدرت إنستغرام خلال الأسبوع الماضي ميزة فلاتر الوجوه المشابهة لسناب شات.

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