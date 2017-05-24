شهداء و جرحى مدنيون جراء قصف أمريكي طال ريف الرقة

استشهد 16 مدنياً بينهم 5 أطفال اشقاء، الأربعاء، جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة أميركية، على قرية تحت سيطرة “داعش” غرب مدينة الرقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، بحسب ما نقلت عنه فرانس برس، بأن “16 مدنياً على الاقل بينهم 5 اطفال اشقاء مع والدتهم، قتلوا في وقت مبكر الاربعاء جراء غارات للتحالف الدولي على قرية البارودة الواقعة على بعد نحو 15 كيلومتراً غرب مدينة الرقة”.

* صور نشرها ناشطون قالوا إنها لعدد من المدنيين الذين قضوا جراء القصف

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