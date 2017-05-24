طبيب إلكتروني و مسؤول الطاقة البديلة .. مهن جديدة سيحتاجها العالم في المستقبل

تشير صحيفة El Periodico الإسبانية إلى أن 75% من الوظائف والمهن التي ستكتسح العالم في المستقبل ما زلت لم تنتشر أو لم تظهر بعد، وهذا يعني أن 3 من بين كل 4 تخصصات جامعية لن يصبح لها أي أهمية في سوق العمل بالمستقبل.

وهنا، نُطلعك على أكثر المهن التي ستكون الأهم في المستقبل، رغم أنها لم تظهر بعد، أو ما زالت في بداية انتشارها بحسب ما اوردت هافينغتون بوست عربي :

محلل البيانات

تعمل التكنولوجيا الحديثة على جمع ملايين البيانات عن جميع الأفراد حول العالم، سواء عن طريق الهواتف الذكية أو الإنترنت، ومع هذه البيانات الضخمة ستحتاج الشركات إلى محللين للبيانات، لتستطيع تلبية رغبات العملاء بناءً على البيانات التي حللتها، لتكون قادرة على المنافسة في سوق العمل.

حارس أمن المعلومات

كما توظف المؤسسات حارس أمن في مدخل المنشأة، يحتاج العالم الرقمي إلى وظيفة مماثلة، يكون دورها الأساسي الحد من عمليات سرقة المعلومات، وعلاج الثغرات الأمنية، والحفاظ على السلامة المعلوماتية للشركات والمؤسسات.

ملحق الشركات في دول العالم

مثلما توظف السفارات ملحقاً ثقافياً ستقوم الشركات بانتداب ملحق للأسواق العالمية، حتى يمدها بمعلومات حول البيئة المحلية للبلدان التي تتعامل معها، وبذلك تتمكن من تطوير منتجاتها، لتحقيق معدل عالٍ من عائد الاستثمار والأرباح بالتالي.

مستشار الحوسبة المالية

تحتاج البنوك إلى خبراء في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك لضمان حماية البنك من فخ الاحتيال وغسيل الأموال، وكذلك لوضع استراتيجيات وخطط مالية رقمية دون أي مخاطر وثغرات.

مدير المستهلك

تشمل وظيفته استقطاب العملاء للشركة والتواصل معهم، والتأكد من جودة المنتج ومناسبته لهم، أو ما يتطلعون إليه من تعديلات وتحسينات. ستجمع وظيفته بشكلٍ ما بين مدير المبيعات والمسوق، إذ ستكون صلب مهمته إرضاء العملاء والتواصل المباشر معهم، وبناء استراتيجيات التسويق وتنفيذها.

مدير المعارف

في عالم تجتاحه العولمة، أصبحت عمليات دمج المؤسسات من الممارسات الشائعة في عالم الأعمال، لذا تحتاج المؤسسات إلى شخصٍ يبني ثقافة مؤسساتية مشتركة، ويدمج فرق غير متجانسة، عبر فهم أوجه التوافق بينهما، ويكون قادراً على فهم مختلف الإمكانات والخطط في السوق حتى تحقق الشركات أهدافها المشتركة المنشودة.

مستشار شخصي

تقتصر وظيفة هذا الشخص على مساعدة الآخرين على وضع خطط مناسبة لتحقيق أهدافهم، وتجاوز مشكلاتهم الحياتية، وكذا يُمكن أن يساعدهم في بناء خطط مالية.

مسؤول الطاقة البديلة

مع الاهتمام المتزايد بالطاقة البديلة، ربما تنشأ شركات كل مهمتها تحويل طاقة المنازل والشركات والمؤسسات من الطاقة الكهربائية إلى الشمسية أو طاقة الرياح.

وسيط الشبكات الاجتماعية

يعمل وسيط الشبكات الاجتماعية على متابعة جميع المنشورات على موقع تويتر، وانستغرام، ويوتيوب، وفيسبوك، للأشخاص والمؤسسات العاملة بالمجال ذاته للشركة، وكذا زيادة تواصل الشركة مع أصحاب تلك المنشورات لتبادل الأعمال والأفكار معهم ، وربما تخرج الشركة ببعض الأفكار الإبداعية من هذه المنشورات لجعل منتجاتها أكثر حرفية.

طبيب إلكتروني

مع التطور التكنولوجي الذي نشهده، لا بد من وجود أطباء يستخدمون التكنولوجيا المتطورة للاستجابة إلى الاحتياجات الصحية للأشخاص بكفاءة بالغة، وتشخيص أمراضهم بدقة، وكذا للتأكد من سلامة المرضى فيما يتعلق بالاستخدامات التكنولوجية الحديثة.

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