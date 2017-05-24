ظلت خارج الخدمة 35 عاماً .. عرض طائرة إلفيس بريسلي للبيع في مزاد علني

أوردت دار GWS Auctions للمزادات أن الطائرة الشخصية للموسيقي والمغني الأسطوري، #إلفيس_بريسلي، ستباع في مزاد في #الولايات_المتحدة ، في 27 مايو الجاري.

وذكرت قناة Fox6Now التلفزيونية أن الطائرة التي عرضت للبيع هي من موديل Jetstar، لشركة لوكهيد، أنتجت العام 1962، وصممت من الداخل وفقا لرغبة بريسلي، ويقدر الثمن الأولي لها بـ2-3.5 مليون دولار.

وأشار ممثل عن دار المزادات إلى أن محرك الطائرة أزيل منها، حيث ظلت خارج الخدمة نحو 35 عاما.

يذكر أن وسائل إعلامية أوردت سابقا خبرا حول بيع آلة بيانو، وخاتم بحجر ألماس، من ممتلكات إلفيس بريسلي بـ112.5 و204.8 ألف دولار على التوالي.

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