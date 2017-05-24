علماء روس يطورون طريقة تكشف عن 97% من سرطانات الجلد

أكد علماء تابعون لـ #جامعة_سمارا الروسية أنهم توصلوا إلى طريقة جديدة للكشف المبكر عن سرطانات الجلد.

ووفقا للعلماء فإن “الطريقة الجديدة التي تعتمد على ثلاثة أجهزة حديثة، تزيد من فعالية الكشف المبكر عن الأورام الجلدية لتصل إلى 97%، في حين أن الطرق التقليدية المتبعة حاليا للكشف عن تلك الأورام، لا تتجاوز دقتها 50 أو 60%”.

ويشير البروفيسور، فاليري زاخاروف، من جامعة سمارا إلى أن “هذه الطريقة، التي تعتمد نظم التحليل الطيفي، تسمح بتسجيل النطاقات الطيفية المختلفة لجلد المريض، ما يسهل مراقبة التغيرات المرضية حتى على المستوى الخلوي، حيث أن الانعكاسات الطيفية للخلايا المريضة تختلف عنها لدى الخلايا السليمة، وأهم ميزة في هذه الطريقة هي عدم الحاجة لاستخدام الكواشف والعقاقير للمساعدة في الكشف عن المرض”.

الطريقة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على ثلاثة أجهزة، الجهاز الأول مصمم لقياس مدى امتدادات الأورام في على المستوى الخلوي في الجلد، ودراسة الخصائص الطيفية لأي انتشارات أو انقسامات خلوية غير طبيعية، وخصوصا تلك المتعلقة بسرطان الجلد.

أما الجهاز الثاني فمصمم لإعطاء صورة بصرية للورم عن طريق التقريب البصري للحدود القصوى من سطحه، لإعطاء صورة واضحة عن امتداده ووضعه الحالي وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم، في حين أن الجهاز الثالث هو عبارة عن “كاميرا فائقة الطيفية”، تسمح خلال فترة قصيرة بالتقاط عشرات الصور بأطياف مختلفة لامتدادات الورم”.

يذكر أن جميع الأجهزة الثلاثة موجودة الآن في قسم الكشف عن الأورام في جامعة سمارا، حيث بدأ الخبراء باستخدامها منذ بضعة أشهر لمساعدة المرضى والمصابين بالسرطانات، حيث تم الاستعانة بها لتشخيص أكثر من 400 حالة حتى الآن.

ويشير العالم، سيرجي كوزلوف، إلى أن تلك الأجهزة أبدت فعالية كبيرة في الكشف وتشخيص الأورام خلال فترة استخدامها، لذلك من المقرر في المستقبل أن يتم طرحها في الأسواق الروسية والأجنبية.

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