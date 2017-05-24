علماء يصنفون الجسم البشري لخمسة أشكال هندسية

يتم تشبيه الجسم البشري عادة ببعض الفواكه والخضروات والأشكال الأخرى للدلالة على نموذج هذا الجسم، ويقول العلماء إن هناك 5 أشكال رئيسية مشتقة من الأشكال الهندسية للجسم البشري لدى الرجال في وقتنا الحاضر.

ويعتقد خبراء الصحة في شركة “فورتزا سابليمنت” أن هناك 5 أشكال فقط للرجال في بريطانيا، وذلك بعد أن قاموا بدراسة منحنيات الجسم لمجموعة من أبرز المشاهير في البلاد.

ووفقاً للنتائج التي حصل عليها الخبراء هناك 5 أشكال للجسم البشري: المستطيل والبيضاوي والمثلث والمعين والمثلث المقلوب، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع مترو البريطاني :

1- المستطيل: مستقيم من الأعلى والأسفل، وهو واحد من الأكثر شيوعاً بنسبة 40% لدى الرجال، ومن بين أهم المشاهير الذين يصنفون ضمن هذا الشكل نجم كرة القدم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام.

2- البيضاوي: يعتبر الممثل والكوميدي البريطاني جيمس كوردون أحد أبرز الأمثلة على هذا الشكل الذي يصنف كثاني أكثر الأشكال شيوعاً بنسبة 26%، ويتميز ببعض الوزن الزائد الذي يتركز في النصف العلوي من الجسم.

3- المثلث: يتيمز هذا الشكل ببعض الوزن الزائد في منتصف الجسم، ونسبة أصحابه بين البريطانيين تصل إلى 14%، وأبرز المشاهير من هذا الشكل الممثل والكوميدي ومقدم البرامج ديفيد ويليامز.

4- المثلث المقلوب: واحد من أندر الأشكال بنسبة لا تتجاوز 5% بين الرجال، ويتميز بأكتاف عريضة ومكتنزة، وتركيز العضلات في الناحية العلوية من الجسم، وأبرز المشاهير الذين يمتعون بهذا الجسم الرياضي أسرع رجل في العالم أوساين بولت.

5- المعين: يختلف هذا النموذج عن المستطيل بأن الكتفين أكثر عرضاً وهي بارزة قليلاً بالمقارنة مع الوركين، وتصل نسبة الرجال في بريطانيا من هذا الشكل إلى 13%، والعديد منهم من الرياضيين، وأبرز المشاهير الممثل دانيال كريغ.

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