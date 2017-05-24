” غوغل ” تراقب مشترياتك في كل مكان !

تراقب #غوغل مشترياتك في كل مكان سواء على الإنترنت أو في المتاجر الحقيقية في مسعى منها لبيع المزيد من الإعلانات الرقمية.

ووفقاً لقناة سكاي نيوز، تقوم غوغل بعملية المراقبة من خلال تتبع معظم معاملات بطاقات الائتمان والصراف الآلي للمستخدمين، بهدف استهداف تجار بعينهم ومحاولة إقناعهم أن إعلاناتهم الرقمية من خلالها ستؤتي النتيجة المطلوبة.

جدير بالذكر أن شركة غوغل، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرا لها، تدير بالفعل أكبر شبكة إعلانية على الإنترنت في العالم، حيث بلغت إيراداتها 79 مليار دولار في العام الماضي.

عكس السير