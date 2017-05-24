فتاة بريطانية تتزوج من حبيبها المصاب بالسرطان في آخر لحظات حياته

كان البريطانيان راي كيرشاو (63 عاماً) وتراسي بروكس (45 عاماً)، يخططان لحفل زواجهما في تينيريفي، بجزر الكناري، العام المقبل، قبل أن تتبدد أحلامهما ويسيطر الحزن عليهما عقب التأكد من إصابة العريس كيرشاو بسرطان الأمعاء في مارس الماضي.

ولكن لم يمنعها مرض حبيبها بسرطان الأمعاء و انتظاره للموت في أي لحظة من إتمام مراسم عقد زواجهما، فقامت بتنظيم مراسم الزفاف داخل مستشفى سبرينغ هيل بروشديل البريطانية، ولم تقف عاجزة أمام مرض حبيبها.

وأكد الفحص الطبي أن المرض قد تمكن من كيرشاو، ولم يتبقَ له في الحياة سوى أيام معدودة، ما دفع زوجته للإسراع بإتمام مراسم الزواج، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وفي لفتة إنسانية أكملت المشهد الإنساني قام متبرعون بدعم الحفل بإرسال الورود، ودفع تكاليف الملابس والسيارة وكعكة الزفاف.

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