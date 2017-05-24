في وضح النهار .. سرقة مجوهرات بقيمة 5 ملايين يورو في باريس

سطا ثلاثة مسلحين، على متجر وسط العاصمة الفرنسية #باريس، وسرقوا مجوهرات بقيمة 5 ملايين يورو(5.6 مليون دولار).

وذكرت وسائل إعلام محلية، إن العملية استهدفت أحد المتاجر الفخمة القريبة من ميدان “فاندوم” الشهير، وسط باريس، وأن منفذيها كانوا يحملون أسلحة فردية وفؤوساً.

وأضحت صحيفة “فرانس نيوز”، أنّ أحد اللصوص دخل المتجر بشكل طبيعي على أنه زبون، ثم أشهر مسدسه فجأةً في وجه الموظفين بالمتجر.

وبعد تحييد الموظفين، دخل اثنان آخران وسرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بـ5 ملايين يورو.

وعقب السطو، أطلقت شرطة العاصمة الفرنسية حملة واسعة للقبض على الفاعلين وإعادة المسروقات، دون أن يتمكنوا من ذلك حتى الساعة. ( ANADOLU )

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