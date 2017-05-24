قريباً .. سيارة روسية تعمل بالطاقة الشمسية

جذب مشروع فريق Politech Solar لبناء سيارة تعمل بخلايا شمسية اهتمام وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، خلال زيارته إلى الجامعة التقنية في #سان_بطرسبورغ العام الماضي.

وأورد المكتب الصحفي للوزارة أنه بناء على نتائج اجتماع الوزير مانتوروف مع معدي المشروع في معرض إنجازات الجامعة، أرسلت وزارة الصناعة والتجارة كتابا بتوقيع الوزير إلى شركات حكومية وخاصة، تشرف عليها الوزارة، تطلب فيه النظر في إمكانية تقديم الدعم لهذا المشروع.

وأوضح رئيس فريق Politech Solar، يفغيني زاخليبايف، لوكالة تاس الروسية، أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية تقدم دعما معلوماتيا للمشروع في المرحلة الحالية، يتلخص في مساعدتها في البحث عن مستثمرين.

وأضاف يفغيني أن Politech Solar تبني سيارة فريدة من نوعها للمشاركة في أكبر مسابقتين عالميتين، المسابقة العالمية للسيارات العاملة بطاقة الشمس في أستراليا لعام 2017، تحت رعاية شركة بريجستون، والمسابقة العالمية لعام 2018 في الولايات المتحدة.

وقال زاخليبايف إن هذه المشاركة ستكون الأولى لروسيا، في مثل هذه المسابقات، الأمر الذي سيفتح أمام البلاد آفاقا لنوع جديد من وسائل المواصلات الخفيفة.

يذكر أن فريق مشروع Politech Solar بدأ ببناء سيارة كهربائية تعمل بخلايا شمسية، في مايو العام 2016. وتم إنشاء الهيكل على هيئة مركب بجسمين متوازيين، مصنوعين من مواد مركبة محلية الصنع.

وتستمد السيارة طاقتها الكهربائية من خلايا شمسية مربعة، مساحتها 4 أمتار، تركب على ظهر السيارة. كما أن وزن السيارة لا يزيد عن 200 كيلوغرام، وتبلغ سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة.

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